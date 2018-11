Zsarolásra használhatják a feltört kórházi kartonunkat

Az Egészségügyi Világszervezet felhívta rá a figyelmet, hogy a digitális korszakban az egész világon a kibertámadások népszerű célpontjává vált az egészségügy. Az Egyesült Államokban például kétszer annyi támadás éri az egészségügy, mint az ipar informatikai rendszerét – írja a hvg.hu.

Azon túl, hogy egy adott páciens elektronikus egészségügyi kartonja pénzügyi adatokat tartalmaz, zsarolásra is használható, hiszen egy megsemmisített karton helyreállítása komoly összegekbe kerülhet, arról nem is beszélve, hogy életveszélyes helyzetet is okozhat, ha adott esetben nem férnek hozzá a beteg kórelőzményeihez vagy gyógyszerérzékenységeihez. A zsarolóvírusok mellett még az üzleti célú adatgyűjtés is komoly haszonnal kecsegtet.

Az Európai Unió emiatt két programot is finanszíroz a kórházak kiberkockázatának csökkentésére, közel 100 milliós ráfordítással: az egyik célja a kockázat értékelésében és csökkentésében segítséget nyújtó eszközök fejlesztése, a másik az egészségügyi dolgozók adatvédelmi tudatosságát hivatott erősíteni.

A hírportál szerint a magyar egészségügyi informatikai rendszer védettsége az európai átlagnál is jobb, többek között – paradox módon – az elmaradottsága miatt: az is növeli ugyanis a rendszer biztonságát, hogy nálunk még nem terjedtek el a telefonos applikációk.

A hazai kórházi informatika helyzete persze így is távol áll az ideálistól: a házon belül alkalmazott informatikusok fizetését például 10 éve nem emelték, az alkalmazott szoftvereket szállító és fejlesztő cégek pedig gyakran hónapokat várnak arra, hogy az eladósodott kórházak ki tudják fizetni őket.