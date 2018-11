Óriásit esett a töltésre kirakott faágban a világbajnok győri kajakos

Óriásit esett a győri Graboplast ifjúsági világbajnok kajakosa, amikor edzés közben, a Rábca és a Mosoni-Duna torkolatánál lévő vízi telep közelében a betonos töltésen futva sötétedéskor megbotlott egy szándékosan kirakott faágban. Kovács Sára a könyökét és a csuklóját is eltörte, ezen felül pedig agyrázkódást is szenvedett.

Hatalmasat esett a töltésre kirakott faágban a világbajnok győri kajakos: csuklóját és könyökét törte „Mindenkit, akit zavar a (Rábca és a Mosoni-Duna torkolatánál) vízi telephez közeli töltésen az autósforgalom (vagy esetleg csak úgy gondolta, hogy vicces), arra kérünk: ne pakolja tele az utat mindenféle faággal és ami a keze ügyébe kerül, mert ezeket az ott edző versenyzők és szabadidejükben futók nem feltétlenül veszik észre" - ez a közlemény olvasható a Graboplast Győri Vízisport Egyesület közösségi oldalán.

A Graboplast Győri Vízisport Egyesület szerint a faágakkal ismeretlenek az autósokat akarhatják távol tartani a gátaktól – írja a Kisalföld. A hírportál szerint az elmúlt időszakban Győrben több töltéskoronarészen is találtak már nagyobb méretű faágakat keresztbe téve a gáton, ami komoly balesetveszélyt jelent. Kovács Sára is azért szorul most több hónapos kényszerpihenőre, mert a hétfői futóedzés során a sötétben nem vette észre a váratlan akadályt.

A több mint egyórás futóedzést a töltésen tartották, még világosban indultak el, nem volt semmi gond. Visszafelé már besötétedett, s körülbelül 300 méterre voltak a teleptől, amikor az időközben keresztbe tett méretes faágban Sára hatalmasat esett. Az edzője kerékpárral tekert mellettük, lámpája is volt, mégsem lehetett észrevenni az ágat. Azt gyanítjuk, a töltésen közlekedő sok autósból lett elege valakinek: aznap nagy volt a dugó az 1-es főúton, s Abdánál sokan hajtottak fel a töltésre. A magánakciót végül egy versenyzőnk bánta

– mondta Kadler Gusztáv, az egyesület elnöke.