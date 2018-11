Véres fotókkal szóltak vissza az orvosok a fegyverlobbinak

Az USA legnagyobb fegyverlobbista szervezete a National Rifle Association (NRA), amely számos politikust támogat, esetenként több százezer dollárral. Nem véletlen, hogy gyakran megszólalnak a fegyvertartással kapcsolatban, amikor az éppen aktuális lövöldözés miatt – amire sajnos szinte hetente kerül sor az Egyesült Államokban – felvetődik, hogy szigorítani kellene a lőfegyverekhez való hozzáférést.

Egy csoport amerikai orvos nemrég szintén szót emelt a fegyvertartás szigorításáért, mire az NRA hivatalos Twitter-csatornájára az az üzenet került ki, hogy az orvosok „maradjanak a saját sávjukban”, vagyis ne szóljanak bele a fegyvertartással kapcsolatos kérdésekbe.

Someone should tell self-important anti-gun doctors to stay in their lane. Half of the articles in Annals of Internal Medicine are pushing for gun control. Most upsetting, however, the medical community seems to have consulted NO ONE but themselves. https://t.co/oCR3uiLtS7

Itt telt be a pohár dr. Kristin Geenél, aki épp egy lőtt sebbel beszállított pácienst látott el, majd a beavatkozást követően készített egy fotót az áldozat vérétől mocskos ruhájáról, és ezt töltötte fel válaszként a Twitterre. „Az NRA-nek üzenem, így néz ki, amikor a saját sávomban maradok” – írta az orvos a kép mellé.

To the @NRA, this is what it looks like to stay in #mylane. We will not be silent about the toll of #gunviolence. I speak out for this patient, for their parents who will never be the same, for every person who came after this one and didn’t have to #thisiseveryoneslane pic.twitter.com/B5mo6pC4dV