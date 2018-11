Vezetés közben nyomkodta a mobilját a buszvezető – fotó, videó

Vezetés közben mobilozott egy távolsági busz sofőrje a forgalmas 51-es úton. A jelenetet az egyik utas videóra vette, majd kitette a Facebookra. A videón látszik, hogy a buszvezető a jobb karjával kormányoz, miközben a ballal az okostelefonját nyomkodja. Az utas egy világosabb helyen fényképet is készített, ezen a képen az is jól látszik, hogy a sofőr éppen csetel. Az esetről az RTL Klub Híradója számolt be.

A felvételt készítő utas szerint a busz tele volt, nagyjából 50-en utaztak rajta. Elmondása szerint többen életveszélyben érezték magukat, de senki sem szólt a buszsofőrnek.

A járatot üzemeltető Dél-Alföldi Közlekedési Központ az RTL Klub megkeresésére azt mondta: a mobilozó sofőrrel szemben “megtették a szükséges intézkedéseket”, az utasoktól pedig elnézést kérnek. A rendőrség a felvétel alapján eljárást indított az ügyben.

Egyébként nem egyedi esetről van szó, korábban is voltak már ehhez hasonló, balesetveszélyes esetek. Egy hónappal ezelőtt például Lébény és Győr között a könyökével kormányzott egy buszvezető, miközben mindkét kezével a mobilját nyomkodta.

Az RTL riportja: