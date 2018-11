Bevásárlókocsival szállt szembe a késes támadóval a helyi hős – videó

Péntek délután egy férfi a kocsijával belerohant az ausztráliai Melbourne egyik belvárosi bevásárlóközpontjának épületébe, majd megkéselt három embert. Az egyikük a helyszínen életét vesztette, a másik két sebesültet kórházba vitték.

Most kikerült egy videó az internetre arról, hogy a késes támadót egy férfi bevásárlókocsival akarta ártalmatlanná tenni. Ha ez nem is jött össze neki, sikerült megzavarnia. A támadót végül a rendőrök lelőtték, a kórházban belehalt sérüléseibe.

Different angle of Terrorist attack in #Bourke Street, #Melbourne, #Australia pic.twitter.com/skbAw9TD4r