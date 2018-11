Kevés a vasúti kocsi a MÁV-nál?

Nem rendelkezik elég működőképes vasúti kocsival és férőhellyel a MÁV – legalábbis ezt állítja a Közlekedő Tömeg. Az egyesület szerint a legutóbbi hosszú hétvégén több mint 50 Intercity- és Eurocity-vonatra fogytak el a jegyek már elővételben. Volt, hogy több egymás utáni Intercity is megtelt, így aki nem vett időben jegyet, órákat is várhatott a következő szabad vonatra. Szerintük ez több ezer embert érintett a hosszú hétvégén, de egy átlagos pénteki napon is gyakran teljesen megtelnek a vonatok. A kocsihiányt mutatja az egyesület szerint az is, hogy a MÁV sokszor más-más típusú vagonokból állít össze egyes járatokat.

Az egyesület információi szerint jelenleg 40 Intercity- és Eurocity-kocsi áll üzemen kívül. Ezek a vagonok tárolóvágányokon állnak karbantartásra és felújításra várva, a karbantartási munkálatokat azonban az IC+ projekt hátráltatja állításuk szerint. A MÁV még 2012-ben jelentette be, hogy a járműpark elöregedése miatt új kocsik gyártásába kezdenek, de a munka jóval lassabban ment a vártál: 2016-ra például már 50 kocsinak el kellett volna készülnie a tervek szerint, ehelyett csak két prototípus készült el. Az egyesület szerint emiatt fel kellene függeszteni az IC+ kocsik gyártását, és a karbantartásra kellene fordítani a forrásokat.

Az RTL Klub megkereste az ügyben a MÁV-ot, a vasúttársaság szóvivője szerint azonban nincs összefüggés a járművek karbantartása és az IC+ kocsik gyártása között. Szerintük a gyártásban nincs csúszás, november végén például 4 kocsi forgalomba állhat. Elmondásuk szerint az sem igaz, hogy hiány lenne a kocsikból, a 300 Intercity-vagon 75 százaléka pedig folyamatosan úton van. Azt is tagadják, hogy a hosszú hétvégén 50 járat teljesen megtelt volna, ráadásul egyetlen panasz sem érkezett hozzájuk amiatt, hogy valaki nem fért volna fel a szerelvényekre.

