Részeg sofőr okozott balesetet Szentendrén, vele utazó gyerekei kórházba kerültek

Részeg sofőr okozott komoly balesetet Szentendrén csütörtök este 8 óra körül. A baleset részleteiről az RTL Klub Híradója számolt be.

Egy 60 éves szentendrei asszony éppen saját udvarába készült beállni, és épp az kocsija előtt állt, amikor egy autó hátulról beleszaladt a kocsijába. Az érkező autó 5 méterrel tolta arrébb a várakozó járművet, így a nő saját kocsija alá került. A vétkes sofőr az ütközés előtt egyáltalán nem fékezett.

A mentők hosszasan küzdöttek a sérült nő életéért. Már a helyszínen életmentő beavatkozásokra volt szükség, végül életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A balesetet okozó sofőr – egy 46 éves budapesti férfi – nem sérült meg az ütközésben. A hátsó ülésen vele utazott két gyereke is, egy tinédzserkorú lány és egy 6 év körüli kisfiú is, őket zúzódásokkal vitték kórházba. A baleset után kiderült, hogy a férfi ivott a baleset előtt, ezért a rendőrök vérvételre küldték. Ezzel gyermekeit is veszélybe sodorta, emiatt külön eljárást indít ellene a rendőrség.

