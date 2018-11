Feltette a netre exe új barátnőjének meztelen képeit, aki öngyilkossággal próbálkozott a szégyen miatt

Tizenkét hét börtönbüntetésre és 200 font bírság megfizetésére ítélte a bíróság a 28 éves Rachel Dale-t, miután megosztotta Instagram-követői között volt barátja új barátnőjének intim fotóit. A megaláztatás miatt a meg nem nevezett áldozat öngyilkosságot kísérelt meg.

Rachel Dale had discovered the graphic images on Alex Montgomery's phone Dale, of Stalybridge in Tameside, shared them with 2,000 Instagram followers The unnamed victim was so devastated that she attempted to take her own life Dale given 12 weeks jail time suspended for year and ordered to pay £200 costs A businesswoman caused her boyfriend's ex-lover to attempt suicide after she posted revenge porn photos of her on her company's social media page.