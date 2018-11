Szomjan halt egy család az ausztráliai forróságban

Vélhetően szomjan halt egy fiatal család Ausztrália távoli vidékén: a 19 éves szülők és 3 éves gyerekük autója valószínűleg lerobbant, a család pedig a hőség áldozatául esett.

A rendőrség csütörtöki közlése szerint Willowra település közelében találták meg a holttesteket. A lerobbant autó négy kilométerrel távolabb állt.

A település Alice Springstől 300 kilométerre északra található, ez az egyetlen nagyobb város az ausztráliai úgynevezett outbackben. Így nevezik a kontinens mintegy 85 százalékát uraló, isten háta mögötti, kietlen, lakatlan vidéket. A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.

A hatóságok feltételezése szerint a család a defekt után úgy dönthetett, gyalog indul el segítségért. A családot utoljára pénteken látták, akkor Melbourne irányába tartottak, amely több mint 2500 kilométerre fekszik Willowrától.

A hatóságok nagy erőkkel kerestek egy 12 éves fiút is, aki valószínűleg szintén az autóban utazott. Végül megtalálták a holttestét, 120 méterre a családtól. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg, hogy a keresett fiúról van szó.

Northern Territory Police have located the body of a child following an extensive land and air search in the Willowra district today https://t.co/g6XhGnXp56