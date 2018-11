Bennszülött, muszlim és nyíltan meleg ketrecharcos is van az USA legújabb képviselőnői között

Az időközi választásokon az amerikaiak újraválasztották a képviselőház tagjait, valamint a szenátus harmadát is. Bár a demokraták által hangoztatott óriási „kék hullám” elmaradt, a közvéleménykutatók ezúttal jelesre vizsgáztak, az eredmények ugyanis igazodtak a prognózisokhoz. A demokratáknak sikerült kicsavarni a republikánusok kezéből a képviselőházi többséget, elmaradt azonban a szenátus visszahódítása, ahol a konzervatívok még néhány új helyet is meg tudtak szerezni. Ettől függetlenül Donald Trump amerikai elnökre nehéz idők várnak, a demokrata kongresszus ugyanis mostantól sok kellemetlen vizsgálatot fog indítani a 45. elnök ügyeivel kapcsolatban. Ebben jelentős szerep juthat majd sok, most megválasztott nőnek, akik új lendületet és új arcot adhatnak a demokratáknak.

Az idei nyár egyik szenzációja volt az amerikai belpolitikára fogékonyak számára, hogy a mindössze 29 éves Alexandria Ocasio-Cortez a képviselői előválasztáson nagy meglepetésre legyőzte a 10 alkalommal újraválasztott Joe Crowley-t, ezzel kivívta magának a lehetőséget, hogy az országos időközin a demokraták színeiben mérettesse meg magát. A siker nem maradt el, Ocasio-Cortez így minden idők legfiatalabb képviselőnője lett, akit beválasztottak a kongresszus tagjai közé. Az amerikai–puerto ricói gyökerű politikusnak tavaly még egy bárban kellett dolgoznia pultosként, hogy megélhetését biztosítani tudja, és az időközi választás előtt mindössze két héttel tudta megvenni első saját kanapéját.

Last year I was bartending, and I bought my first couch two weeks ago - shortly after I got health insurance 😬



So don’t worry, growth doesn’t happen in a straight line! We’re all closer than we believe. https://t.co/G6ZEIgVoR8