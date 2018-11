Nem engedtek be egy roma társaságot a Gozsdu Udvarba – írja a 444.hu. Kiss Márió nyíregyházi közösségszervező október 26-án egy konferencia után sétált román és szlovák partnereivel a belvárosban, amikor a biztonsági őr megállította őket, és közölte velük, hogy nem mehetnek tovább.

Kissék szerették volna megtudni, miért nem sétálhatnak az utcán, de nem kaptak választ. Később megérkezett a biztonsági őr főnöke is, erről a beszélgetésről hangfelvétel is készült:

A társaságból többen is megkérdezték, miért tiltották ki őket az udvarból. Az őr erre azt mondta, neki nem kell magyarázkodnia, mert a terület „a köz számára megnyitott magánterület”, és ő, illetve a kollégái bármikor eldönthetik, kit engednek át.

Kiss a portál kérdésére válaszolva azt mondta, nem tudtak más indokot elképzelni, csak azt, hogy a származásuk miatt nem engedték be őket. Az ügyben az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult, és a Gozsdu Udvar vezetőségét is többször megkereste. Még egy levélküldő kampányt is is indított, amihez több százan csatlakoztak, és kérték a hely üzemeltetőit, hogy közleményben határolódjanak el a romákat érő diszkriminációtól – de választ nem kaptak.

Nem ez volt az első eset, hogy hasonló atrocitás történt a Gozsduban, tavaly februárban egy fiatal roma nő írta meg a Facebookon, hogy csak biztonsági őrök kíséretében engedték át az udvaron.