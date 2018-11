Nagyot mentek a nők az amerikai választáson

Soha ennyi nő nem szerzett még képviselői mandátumot az Egyesült Államokban – tudósít a 444.hu. Szerdára virradó éjszaka ugyan még javában zajlott a szavazatok összesítése, de már keleti parti idő szerint este 11-kor, amikor a nyugati parton még zajlott a voksolás, kiderült, hogy legalább 85 hölgy ül majd a képviselőházban.

Több történelmi jelentőségű győzelem is született. Először került be bennszülött nő a képviselőházba, ráadásul rögtön kettő is. Egyikük, a kansasi Sharice Davids vállaltan leszbikus; hozzá van szokva a kemény küzdelmekhez, mielőtt politikai pályára lépett volna, MMA-harcos volt.

Ilhan Omar is történelmet írt: a 36 éves demokrata képviselőnő az első szomáliai-amerikai a képviselőházban. Omar Mogadishuban született, és 1995-ben menekültként érkezett az Egyesült Államokba.

Most először palesztin származású tagja is lesz a képviselőháznak, a ciszjordániai bevándorlók gyermekeként Amerikában született Rashida Tlaib is muszlim, Omarhoz hasonlóan, és a demokratikus szocializmus híve. Ők az első muszlim képviselőnők az amerikai történelemben.

A demokraták másik nagy reménysége, a New York-i Alexandria Ocasio-Cortez is győzni tudott, ő a maga 28 évével a valaha volt legfiatalabb képviselő lesz az új képviselőházban.

A portál kiemelte, hogy nemcsak a képviselőházban, hanem az egész törvényhozásban nem volt még ennyi női képviselő. Magyar idő szerint fél hétkor már biztos volt, hogy a képviselőházban legalább 92, a szenátusban pedig legalább húsz nő szerzett mandátumot, ez összesen 112, öttel több, mint az eddigi rekord.