Anyaszült meztelenül találtak rá a rendőrök a futónő támadójára

Meztelenül, háza kamrájában, a hűtő mögött találtak rá a rendőrök H. Istvánra másfél órával azután, hogy a férfi megtámadta és meg akarta erőszakolni Makai Viktória futónőt. Ahogy mi is megírtuk, Makai a hajnali futása végén járt, amikor H. István megtámadta, többször is megütötte, és igyekezett letépni a ruháit. A nemi erőszak végül azért hiúsult meg, mert a férfinak nem volt merevedése, Makai segélykiáltásaira pedig megérkezett a férje is. H. István ekkor elmenekült a helyszínről.

A X. Kerületi Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka, Oláh Dávid a Zsaru Magazinnak beszélt arról, hogyan zajlott a nyomozás. Makai részletes személyleírást adott a rendőröknek, mert többször is látta korábban a környéken lakó férfit. A rendőrök megtudták, hogy H. István aznap éjjel céges buliban volt, ahonnan nemrég ment haza. H. felesége akkor már a férje főnökénél érdeklődött arról, mi történt a bulin, mert a férfi véresen, zúzódásokkal a testén érkezett haza.

A rendőrök végül otthonában találták meg H. Istvánt. Felesége nyitott ajtót nekik, a férfi a kamrában volt, meztelenül. A 24.hu megkereste a a BRFK-t, hogy a letartóztatásban lévő H. István tett-e részletes beismerő vallomást. Válaszukban a főkapitányságról azt írták, folyamatban van a nyomozás, amelynek részleteiről egyelőre nem akarnak nyilatkozni.