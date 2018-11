Meglopta a pasija, nemes bosszút állt rajta

Nemes bosszút állt csaló barátján egy brit nő – írja a The Sun. Angel Exford a Twitteren is megosztotta a történetét, posztját több mint 12 ezren lájkolták.

Angel kálváriája októberben kezdődött, amikor aktuális pasija, Michael Fehsenfeld, akivel „kevesebb, mint két hónapja járt”, elvitte egy romantikus vacsorára. Amikor a fizetésre került a sor, a férfi azt mondta, otthon felejtette a tárcáját, ezért a fiatal nő odaadta neki a bankkártyáját, hogy ki tudja egyenlíteni a cechet. „Valószínűleg ekkor szerezte meg a banki adataimat” – mondta Angel a The Sunnak.

A férfi azt ígérte, megadja neki a vacsora árát, de ehelyett inkább felszívódott. Angel nem erőltette a dolgot, mert „túl büszke volt ahhoz, hogy nyolcvan font miatt vitatkozzon”.

Egy hónappal később aztán arra lett figyelmes, hogy valaki többször is használta a bankkártyaadatait; 1200 fontot vettek le a számlájáról, többek között virágot, ajándékokat és két Párizsba szóló repülőjegyet is vettek a kontójára. „Természetesen azonnal felhívtam a bankot, és letiltattam a kártyámat” – mondta.

The first ever transaction was “Likesforever”, we googled it and I honestly find this the funniest part as Mr popularity didn’t earn all those likes on his Instagram, if you know what I mean... *wink*😉



if you don’t know, check out the link below...

https://t.co/ALj9BRPvgQ pic.twitter.com/uSm3sAh2Sa