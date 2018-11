Hat embert rúgtak ki a Ryanairtől, mert a reptér padlóján aludtak

Hat embert rúgtak ki a Ryanairtől, mert egy reptér padlóján aludtak – írja a BBC híre alapján a HVG.hu. A fapados légitársaság dolgozóiról egy fotó is készült; azért kellett a terminálon tölteniük az éjszakát, mert Malagában ragadt a gépük, így csak másnap tudtak volna visszaindulni Portóba.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj