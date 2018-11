Így él ma egy rabszolganő, egy vendégmunkás és egy háborútúlélő

Elektronikai ipar által okozott leukémia, baromfifeldolgozó üzem, háborúból hazatérő nők, válás ötven év után, börtönszínház, árvaház és családi rabszolgaság. Nem állítjuk, hogy a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál idei kínálata vidám lenne, de hát egyrészt ilyen ez a mi 21. századi valóságunk, másrészt arról érdemes igazán beszélni, ami nehéz, ami nem jó, ami változásra szorul. Vagy csak sokat, igazán sokat elmond rólunk. Rólunk, emberekről és rólunk, nőkről. Merthogy örömteli tendencia: egyre több az úgynevezett női téma és női alkotó a dokumentumfilmes kínálatban.

November 6. és 11. között ötvenkilenc filmet vetítenek Budapesten a világ harmincöt országából. De Pécsett, Kecskeméten és Szegeden is tartanak vetítéseket. Először szerveznek nemzetközi emberi jogi versenyprogramot is tizenkét filmmel, ezenkívül lesz Diák- és elsőfilmes verseny, a Magyar panoráma válogatásban pedig nyolc filmet láthat a közönség. Idén három tematikus szekció is lesz: „Életünk a munka”, „Földünk a tűréshatáron” és „Az emlékezés formái”. A filmvetítéseket beszélgetések kísérik a rendezőkkel, emberi jogi aktivistákkal és szakértőkkel.

Íme, egy igazán gazdag válogatás: mi mindent érdemes „női szemmel” (is) megnézni – első pillantásra is rengeteg az érdekes téma.

Stefanie Brockhaus és Andy Wolff / A költőnő

A szaudi költőnő, Hissa Hilal az első nő, aki bejutott a Milliók Költője című népszerű tévéshow döntőjébe. Inspiráló történet egy nőről, aki személyes szabadságát kockáztatja azért, hogy 70 millió néző előtt kritizálhassa a patriarchális berendezkedést. Locarnói Filmfesztivál – Kritikusok Hete 2017

Heather White (rendező) / Szembesítés

Ji Jeting harca az elektronikai ipar által okozott leukémia ellen Kínától egészen a Szilícium-völgyig vezet. A nagyvállalati és kormányzati érdekek elleni küzdelem globális felelősségvállalást igényelne. Torontói Nemzetközi Filmfesztivál 2017

Alisa Kovalenko (rendező) / Hazai pályán

Alina focista és egyben testvérei pótmamája, aki profi sportolói karrierről álmodik. Megnyerheti-e élete meccsét, amikor minden ellene szól? Sheffield DocFest 2018

Apolena Rychlikova (rendező), Saša Uhlová (főszereplő) / Végkimerülésig

Egy kórházi mosdó, egy baromfifeldolgozó üzem, egy szupermarket, egy borotvapengegyár és egy hulladékválogató terem. Az újságíró Saša Uhlová egy hónapot töltött mindegyik munkahelyen, hogy első kézből vizsgálhassa a munkakörülményeket. Jihlava 2017, cseh dokumentumfilmes díj és közönségdíj

Alina Gorlova (rendező) / Semmi sem mutatja

Amikor egy nő hazatér a háborúból, otthon újabb harc várja: meg kell küzdenie az őt kísértő emlékekkel. DocuDays UA 2018, a nemzetközi zsűri díja

Rosie Garthwaite (producer) / Munkáskupa

A 2022-es katari futball-világbajnokságra készülve vendégmunkások dolgoznak a legnagyobb stadion építésén, miközben saját bajnokságukat is megrendezik. Sundance 2017 hivatalos program

Manon Barbeau (rendező) / Wapikoni barátai

A Wapikoni Mobile, egy vágószobává és parányi vetítőhelyiséggé alakított lakókocsi megállíthatatlanul rója Kanada kietlen országútjait, hogy végül indián rezervátumokban kínáljon inspirációt, teret és eszközt az alkotáshoz.

Claudia Abend és Adriana Loeff (rendezők) / Élete virágja

Öt évtized házasság után Aldo és Gabriella a válás mellett döntenek. Egy egyetemes, de mégis mélyen személyes történet szerelemről, párkapcsolatokról és öregedésről. IDFA hivatalos program 2017

Anasztazia Mirosnicsenko (rendező) / Első szerep

Tizenegy nő készül egy színielőadásra egy fehérorosz börtönszínházban. A próbafolyamat mindannyiuknak felszabadító és átformáló erejű élmény. Külön említés a Krakkói Filmfesztiválon, 2018

Maasja Ooms (rendező) / Alicia

Alicia, akit édesanyja elhagyott, biztonságra, szeretetre és igazi otthonra vágyik. A film egy árvaházban játszódó négyéves érzelmi hullámvasutat mutat be. IDFA 2017, a zsűri különdíja

Mila Turajlic (rendező) / A másik oldal

Egy kulcsra zárt ajtó egy belgrádi lakásban és egy ház, amit a történelem szelleme kísért. Személyes hangvételű film Szerbia történelméről, mely a rendező anyjának portréja is: egy karizmatikus tudósé és politikusé, aki a társadalmat egyre jobban eluraló nacionalizmussal küzd. IDFA 2017, a legjobb dokumentumfilm díja

Tuza-Ritter Bernadett / Egy nő fogságban

Egy nő 10 éven át volt egy család háztartási rabszolgája. A filmrendező jelenlétéből erőt merítve úgy dönt, megszökik a kegyetlen elnyomásból, és szabad emberré válik. Magyar Filmkritikusok Díja 2018 – Legjobb dokumentumfilm

Zurbó Dorottya / Könnyű leckék

A 17 éves Kafia két éve érkezett Szomáliából, és egy gyerekotthonban lakik. Miközben az érettségire készül, szinte mindennel szakít, ami gyermeki identitásának fontos eleme volt. Locarno – Kritikusok Hete 2018, Szarajevói Filmfesztivál, versenyprogram, 2018

Bicsák Boglárka / Megint elfelejtettem virágot hozni

A filmrendező nagyszüleinek kettős portréja és a szocializmus alatti eltérő életpályájuk bemutatása. Az emlékek mozaikjából rajzolódik ki a múlt.

Chilton Flóra / Karmák/BAGázs

A Bagázst ügyvédek és szociológusok alapították, hogy változást hozzanak két vidéki roma közösség életébe.

Cseke Eszter és S.Takács András / Az ellenség gyermekei: Edith Eva Eger

A világhírű pszichológus, dr. Edith Eva Eger holokauszttúlélő. A film az ő története; a traumák feldolgozásáról és legsötétebb félelmeinkkel való szembenézésről szól. Monte-Carlói Fesztivál, Arany Nimfa

Lindy Lou: A 2-es számú esküdt

Egy korábbi esküdt körbeutazza Mississipit, hogy megbeszélje a többi esküdttel a valamikori halálos ítéletet, amit együtt hoztak. A 12 dühös ember új értelmezésben. Sheffield Doc Fest 2017

Anyámat követve

Egy halálosan beteg muszlim beduin nő úgy dönt, hogy a zsidó temetőben akar végső nyughelyet, ezzel súlyos érzelmi dráma veszi kezdetét a családban. Jeruzsálemi Filmfesztivál hivatalos program 2018

Anya fegyverben

Mi Sue Pwint a Burmai Diákok Demokratikus Frontjának tagja. A film az ő történetét mutatja be, ahogy forradalmárként és anyaként is részt vesz a békefolyamatokban a súlyosan megosztott országban.

Srbenka

Egy szerb lány 1991-es, zágrábi meggyilkolásáról szóló avantgárd színházi darab próbái terápiaként kezdenek működni, a 12 éves színésznő, Nina pedig úgy érzi, mintha a háború sosem ért volna véget. Szarajevói Filmfesztivál 2018, Szarajevó Szíve-díj a legjobb dokumentumfilmnek, közönségdíj

Nagyiprojekt

A Nagyi projekt három unoka és nagymamáik vállalkozása egy múltbéli utazásra. Road movie a generációk közti európai párbeszédről az Egyesült Királyságban, Németországban és Magyarországon. Dok Leipzig 2017, MDR-díj

Ne bámuljanak már! – Inkluzív színház születik

Egy inkluzív színházi előadás során öt nő beszél a vágyairól, a nőiségről és hogy hogyan találhatjuk meg a helyünket az életben.

