Kiderült, miért gyilkolt a floridai ámokfutó

Ahogy arról tegnap itt írtunk, szombaton egy ismeretlen férfi tüzet nyitott egy floridai bikram jógastúdióban: a tettes hét embert lőtt meg, ezután magával is végzett. Úgy tudni, hogy a helyszínen többen is igyekeztek megfékezni a támadót, és a rendőrség is villámgyorsan, alig három perc alatt a helyszínre ért.

A lövöldözésben két ember halt meg, a sérültek közül többnek is kritikus az állapota. A 444.hu most azt írja, a fegyveres ámokfutó, a 40 éves Scott Beierle szélsőjobboldali „incel” volt, aki a lövöldözés előtt feketék, bevándorlók és nők ellen írt posztokat osztott meg ismerőseivel. Egy 2014-es Youtube-videóban például kurvának nevezte a nőket, és azokat, akik nem fehér férfiakkal voltak kapcsolatban azzal vádolta, hogy „elárulták a vérüket”.

A rendőrség még vizsgálja Beierle motivációját, de azt már most, előzetesen is elismerték, hogy a férfi ellen korábban is folyt eljárás a nők zaklatása miatt. Idén ez már a második komoly terrortámadás, amit incel férfiak követtek el: áprilisban egy kanadai férfi felhajtott egy furgonnal a járdára Torontóban, és megölt 10 embert.