Nem lesznek állami helyek a Corvinuson, de a jó tanulók visszakaphatják a pénzt

A Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja, Pavlik Lívia egy hétfő délutáni háttérbeszélgetésen arról számolt be, hogy bár 2020-tól csak fizetős helyekre lehet majd jelentkezni az egyetemen, a tandíjat visszakapják majd a hallgatók, ha elég jól teljesítenek. Az önköltség összegét saját Corvinus-ösztöndíjából téríti majd vissza az egyetem – tudta meg az Index.

Az átalakítás célja Barta Márton stratégiai igazgató szerint az, hogy a Corvinus 2030-ra ott legyen Európa 100 legjobb és a világ 200 legkiválóbb gazdasági képzést folytató egyeteme között.

A hírt a Független Diákparlament is üdvözölte, elmondásuk szerint ez még „jól is elsülhet”. Tarnay Kristóf kommunikációs koordinátor az RTL Klubnak azt mondta, hogy ez már „kategóriákkal jobb megoldás”, mint amiről először hallani lehetett – nevezetesen, hogy egyáltalán nem lesznek támogatott helyek, és ezt a modellt más egyetemekre is kiterjesztik majd.

A csatornának nyilatkozott egy oktatáskutató Nahalka István is. Szerinte az új modellel az a probléma, hogy elrettentheti a hátrányos helyzetű diákokat akkor is, ha tehetségesek. Elmondása szerint, ha fizetni kell, sokan eleve be sem fogják jelölni az egyetemet a jelentkezési lapon, hiszen a hallgató nem lehet 100 százalékig biztos abban, hogy visszakapja majd a pénzét. A változtatás így tovább mélyítheti az esélyegyenlőtlenséget.

