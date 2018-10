4 percet késett a zsinagógából, így úszta meg a pittsburghi vérfürdőt a magyar holokauszttúlélő

Lövöldözés volt szombaton a pennsylvaniai Pittsburgh Élet Fája nevű zsinagógájában: egy 46 éves férfi, bizonyos Robert Bowers egy csecsemő névadó ünnepségén nyitott tüzet a jelenlévőkre „Minden zsidónak meg kell halnia!” felkiáltással. A támadó egy AR-15-ös gépkarabéllyal és három kézifegyverrel volt felszerelkezve. A lövöldözésben 11-en vesztették életüket, további 6 ember megsérült. A rendőrökkel vívott tűzharcban a tettes is megsebesült, majd önként megadta magát.

A helyi lapok most egy magyarországi születésű holokauszttúlélő történetéről is beszámoltak, aki a vakszerencsének köszönhetően úszhatta meg a mészárlást – szúrta ki az Index. A Debrecenben született, idén 80 éves Judah Samet is a zsinagógába igyekezett, de 4 percet késett a szertartásról – ez mentette meg az életét.

Amikor a parkolóban leállította az ajtóját, valaki bekopogott az ablakán, és közölte vele, hogy távoznia kell, mert lövöldözés tört ki az épületben. Beletelt egy percbe, mire Samet tudatáig eljutott, miről van szó. Ekkor vette észre, hogy alig egy méterre tőle, az autója mellett egy rendőr állt egy fal mögött, pisztollyal a kezében, és lőni kezdett. Ekkor meglátta a támadót is, aki a rendőrre tüzelt – Samet éppen a tűzvonalban állt az autójával. A férfi megpróbált kitolatni a parkolóból, de többen ekkor már autóval menekültek, ezért ez nem volt egyszerű. Szerencséjére a támadó nem lőtt rá, az autóját sem találta el. Samet gyakorlatilag az összes áldozatot ismerte. Oszlopos tagja volt a hitközösségnek, négy évtizede jár ebbe a zsinagógába.

Samet másodszor úszta meg, hogy zsidó származása miatt megöljék. Gyerekként kis híján életét vesztette a holokauszt során. Családjával a bergen-belseni koncentrációs táborba került, ahol folyamatosan éheztették őket, Sametnek ráadásul egy óriási tályog keletkezett a fején, amit egy volt orvos érzéstelenítés nélkül tisztított ki, megmentve ezzel az életét.

A háború végéhez közeledve 2500 fogolynak felajánlották, hogy vonatra szállhatnak. Samet édesanyja úgy döntött, hogy ők is csatlakoznak, hiszen a táborban biztos halál várt volna rájuk. A vonat Berlinbe ment, ahol az amerikai katonák megmentették őket. Samet édesapja hamarosan meghalt tífuszban, édesanyja pedig már nem tudott gondoskodni a gyerekről, aki ezért Izraelben árvaházban lakott, de kiváló taníttatást kapott. 1961-ben Kanadába, majd New Yorkba utazott, itt ismerkedett meg a későbbi feleségével is, akivel Pittsburghben telepedtek le. Samet holokauszttúlélőként a mai napig tart előadásokat az életéről.