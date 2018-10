Nagyon megdrágultak a virágok, mécsesek

Akár 700 forintot is elkérhetnek a temetők környékén egyetlen szál krizantémért, 15-20 százalékkal drágább a virág, mint tavaly, pedig ilyenkor, halottak napja közeledtével egyébként is többet kérnek érte, mint máskor – számolt be a Tények. „Nagyon magas a krizantém ára, nem tudjuk, mi növelhette meg az árát, a fűtés vagy egyéb tényezők” – mondta az egyik virágüzlet tulajdonosa.

A cserepes krizantém ára 400 forinttól 3000 forintig terjed (cserépmérettől függően), míg szálanként 200–700 forintot is elkérhetnek.

A mécsesek ára is emelkedett a tavalyihoz képest. A teamécsesek átlagára 20 forint, az üvegmécsesekért 180–3000 forintot kérnek el. Népszerűek a LED- mécsesek, ezeknek darabja 250–300 forint körül mozog.

A virágboltosok azt remélik, a jó minőségű áru feledteti a vevőkkel a magasabb árakat.