Online vagyok – kényelem vagy divat?

Sokan vagyunk tisztában azzal, hogy a hétköznapjainkat nem lehet már elképzelni az internet száguldó világa nélkül. Míg a legifjabb generációk szinte mobillal a kezükben születnek, az idősebbeknek is hozzátartoznak a mindennapjaikhoz a digitális szerkezetek. Vannak, akik ellenzik ezt a fajta függést, míg mások használják az online tér adta lehetőségeket és előnyöket.

A legnehezebb persze az, hogy megtaláljuk az arany középutat. Amikor a tömegközlekedésen utazva azt látjuk, hogy az emberek 90 százaléka a telefonját nyomkodja, valószínűleg ítélkezve azon gondolkodunk, hogy hová tart ez a világ, ám ha a saját kényelmünk vagy éppen késésünk azt diktálja, hogy gyorsan, online intézkedjünk, minden előítélet nélkül azonnal használjuk az internetet. Ez természetesen így van rendjén, hiszen a digitális kor egyik legjobb hozadéka, hogy a neten keresztül intézkedhetünk. Korosztályonként változik, ki mennyire ássa bele magát a lehetőségekbe, ám ahogyan folyamatosan nőnek fel az online életre legnyitottabb generációk, egyre természetesebbé válik az is, hogy az élet részeként a virtuális térben kalandozzunk.

Az online élet egyik legszembetűnőbb vívmánya, hogy másodpercek alatt el tudjuk érni azt, akit szeretnénk – feltéve persze, hogy az illető is kapcsolódik a világhálóhoz. Ez mindenkinek természetes már, aki okostelefonnal a zsebében éli az életét. Az idősebb generációk számára a mobiltelefon is óriási lépést jelentett a vonalas változatokhoz képest, ám az, hogy egy gombnyomásra virtuálisan is előttünk teremhet bárki a világ túlvégéről, még nagyobb csoda. Ha ezt nézzük, el kell ismernünk, hogy az online lét nemcsak divat, nemcsak kényelmi luxus, hanem egy nagyon fontos összetevője a rohanó hétköznapoknak. Embereket köt össze, családokat tart egyben olyan módon, ahogyan eddig semmi, sohasem.

Persze nem csak érzelmi jutalma van az online élettérnek. Számtalan praktikus hozadékát használhatjuk ki, ha ismerjük a lehetőségeinket. Bár kézenfekvő sokunk számára, és fel sem tűnik, mennyi mindent intézhetünk általa, az e-mail az egyik legfontosabb online kommunikációs eszközünk. Bár mindannyian valószínűleg jó néhány spammal nézzünk szembe naponta, elenyésző ez annak tükrében, hogy a hivatalos ügyeinktől kezdve a baráti levelezésen át az iskolai, óvodai dolgok intézéséig, a vásárlások, rendelések szervezéséig szinte mindent megoldhatunk az elektronikus levelezés által.

Azoknak, akik ellenzik a virtuális életet, érdemes átgondolni, mennyi időt és energiát spórolunk általa. Arról nem is beszélve, hogy sokszor bele sem gondolunk, hogy szinte minden rendszer, amit a hétköznapi életben használunk, legyen szó bolti vásárlásról vagy orvoslátogatásról, mind-mind interneten segítségével működnek. Ahogyan ez a cikk is.

Kapcsolódó

Nem érzik a gyerekek az online világ veszélyeit

A technológia segít, hogy a kamaszokat is érdekelje a tanulás