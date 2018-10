Okok, amiért érdemes átlépni a határaidat

Van az a mondás, hogy az ember legnagyobb ellensége önmaga. Nincs ebben semmi titok, a lényeg csupán az, hogy a saját határaink, korlátaink beszoríthatnak, és röghöz köthetnek. Persze számtalan olyan helyzet van, amikor a határaink adnak tartást, ám ez nem teszi jobbá azokat a szituációkat, amelyek gátolnak abban, hogy fejlődjünk. A legnagyobb tudás ezért éppen ahhoz kell, hogy meg tudjuk különböztetni azokat a helyzeteket, amikor ragaszkodunk kell önmagunkhoz és a határainkhoz, és azokat, amikor jót tenne a nyitás, a változás. Na de mikor érdemes átlépni önmagunkon?

Akik tapasztalták már, mennyire nyomasztó érzés beleragadni egy-egy kellemetlen élethelyzetbe, jó eséllyel azzal is tisztában vannak, hogy az ilyen szituációk megoldásának egyik kulcsa, ha kimozdítjuk magunkat belőlük. A legnehezebb talán éppen az, hogy a nyomástól a saját erőnkből szabaduljunk meg. Sok esetben a lehető legjobb választás, ha átlépünk a határainkon, és a negatív szituációkon felülkerekedve olyan új világba csöppenünk, amely többé tesz minket. Leírni talán egyszerűbb, mint megvalósítani, ám ha eljön a pillanat, amikor az ember érzi, hogy valójában ő egymaga felelős a saját életéért, bizony jót tesz a határok nyitása.

De nem kell ennyire elrugaszkodott példát venni ahhoz, hogy megértsük a lényeget. Egy új étel kóstolása apróságnak tűnik, de valahol ez is a komfortzónánk átlépést jelenti, hiszen olyan ízélménnyel készülünk szembenézni, amely bármit tartogathat. Egy új extrém sport kipróbálása is nagy elhatározás a legtöbbek esetében, ám aki szembe mer szállni a félelmével, és felszáll egy sárkányrepülőre, vagy lecsúszik egy óriáscsúszdáról, bizony a saját határait feszegeti – sikerrel. Az ilyen helyzetek segítenek hozzá ahhoz, hogy fejlődjünk. Ha a divatot nézzük, ott is játszhatunk a határainkkal: nem kell ahhoz megvenni a ruhákat, hogy felpróbáljunk egy-egy számunkra idegen darabot. Már a boltok próbafülkéiben is kiderül, hogy jó lesz-e az újítás. Ha igen, nyertünk egy új hangulatot, ha pedig nem, mégis tettünk azért, hogy változtassunk, és kilépjünk a hétköznapok unalmas forgatagából.

Azoknak, akik összekötötték az életüket valakivel, vagy gyereket nevelnek, ugyancsak fontos, hogy nyitottak legyenek az újra. Hiszen azáltal, hogy mernek változni, megújítják magukat és a kapcsolataikat is. Az idősebb generációk számára például a technikai vívmányok, a digitalizálódott élet befogadása lehet nehézkes. Nem is csoda, hiszen sokaknak régen még a telefon használata sem volt természetes, manapság pedig a világ másik végén lévő ismerőseikkel egy gombnyomással kapcsolatot teremthetnek, láthatják, hallhatják egymást. Amikor azonban ők is felfedezik az online lét csodáit, átlépve a saját határaikat, befogadóvá, sőt függővé is válnak, kihasználva a lehetőségeiket.

