Letartóztattak valakit a politikusoknak küldött levélbombák miatt

Az amerikai szövetségi hatóságok letartóztattak egy embert a demokrata politikusoknak küldött levélbombák miatt – írja CNN. A hatóságok részleteket egyelőre nem közöltek.

Napokkal ezelőtt magunk is beszámoltunk arról, hogy sorra kapják a levélben küldött csőbombákat Trump elnök bírálói, főként demokrata politikusok, például Hillary és Bill Clinton vagy éppen az Obama házaspár, de kapott bombát egyik éttermébe Robert de Niro is, és persze Soros György is.