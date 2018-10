Az Alkotmánybírósághoz fordult a kaposvári bíróság a hajléktalanrendelet miatt

Szinte pontosan egy időben azzal, hogy Pécsett a bíróság megszüntetett egy helyi hajléktalannal szemben indított szabálysértési eljárást arra hivatkozva, hogy a vádlott nem követett el szabálysértést, a Kaposvári Járásbíróság felfüggesztette egy 54 éves hajléktalan ügyében indított eljárást, egyben kezdeményezte az Alkotmánybíróság egyedi normakontroll-eljárását – tudta meg az Index.

Ezzel, ahogyan a lap fogalmaz, „megtorpedózták” az október 15. óta érvényes hajléktalanrendeletet. A kaposvári bíróság arra hivatkozott, hogy az új hajléktalantörvény szabályai az Alaptörvénybe ütköznek, vagyis alkotmányellenesek. A bíróság szerint a jogszabály ellentétes az Alaptörvényben foglalt jogállamiság követelményével, az alapvető jogok korlátozására vonatkozó tilalommal, a törvény előtti egyenlőségre vonatkozó rendelkezésével, a diszkrimináció tilalma követelményével és a tisztességes tárgyalás követelményével is.

A Kaposvári Törvényszék közleményében azt írja: indítványozzák, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a szabálysértési törvény hajléktalanokról szóló rendelkezésének Alaptörvénybe ütközését, és

azt visszamenőleges hatállyal semmisítse meg, és rendelje el a jogerős határozattal befejezett szabálysértési eljárások felülvizsgálatát.

A bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.