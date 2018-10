A halálba zuhant egy szerelmespár a népszerű kilátópontról

A halálba zuhant egy pár a kaliforniai Yosemite Nemzeti Park egyik népszerű kilátópontjáról. A hírek szerint a két áldozat csaknem 2300 métert zuhant a híres Taft Pointról. Az áldozatok azonosítása jelenleg is folyamatban van, a baleset körülményeit is vizsgálják. Velük együtt tízre emelkedett azoknak a száma, akik idén a mélybe zuhantak ezen a helyen – írja a The Sun.

Az eset néhány nappal azután történt, hogy az Instagramon és a Facebookon terjedni kezdett egy kép, amelyen egy férfi éppen megkéri barátnője kezét a szóban forgó kilátóponton. A fényképet egy arra járó fotós készítette, így nem lehet tudni, kik szerepelnek rajta. A hozzászólások között többen is megemlítették, hogy talán a képen látható páré a most megtalált két holttest, ennek azonban nagyon kicsi a valószínűsége.