Elkészült a vatikáni Pokemon Go, ahol szenteket kell begyűjteni

Bár az irigység a hét főbűn egyike, ezért bizonyára nem ez motiválta a Vatikánt, amikor megbízott egy spanyol céget azzal, hogy készítse el a Pokemon Go nevű játék keresztény változatát. A napokban elkészült Follow JC Go hasonlóan működik, mint a Nintendo játéka, csak itt a zsebszörnyek helyett katolikus szenteket kell felkutatni és begyűjteni. A programról beszámoló HVG megjegyzi, hogy az applikációra Ferenc pápa is áldását adta.

A Follow JC Go programot fejlesztő spanyol Fundación Ramón Pané szerint Ferenc pápa egyből megértette, hogy az applikációval a keresztény hitet kívánják terjeszteni, csak most nem a Biblia, hanem a technika által. A játékban ezért csak bibliai utalások találhatók, és az elvégzendő feladatok is kizárólag a Szentírás köré csoportosulnak.

A program elérhető Androidra és iOS-re is, viszont még csak spanyol nyelvű verzió létezik belőle, így spanyolnyelv-tudás nélkül a szentek gyűjtéséből sokan kimaradnak, de valószínűleg nem kell majd sokat várni az angol nyelvű változatra.