Bécsbe költözik a CEU, ha a kormány decemberig nem írja alá a megállapodást

A CEU hallgatóit, oktatóit és más dolgozóit csütörtökre hívta össze az egyetem vezetése. Bejelentették, hogy úgy értesültek: a kormány nem hajlandó aláírni a New York állammal kötendő államközi megállapodást arról, hogy az egyetem Budapesten is folytathassa a képzéseit. Emiatt a CEU vezetősége úgy döntött, december 1-ig várnak még a kormány válaszára, utána már csak Bécsben hirdetnek meg induló képzéseket.

Michael Ignatieff rektor elmondta, akik jelenleg is a CEU-ra járnak, még itt fejezhetik be a képzésüket. Emellett budapesti ingatlanaikat is megtartanák. „A kormány egyes tagjai, a nemzetközi közvélemény, a tudományos élet támogat minket abban, hogy maradhassunk. De ha menni is kell, akkor is Budapest marad az otthonunk. Nem azért megyünk el, mert menni akarunk. Erre kényszerítenek, nincs más választásunk. Bécs sokkal drágább, nemcsak anyagilag, de humán oldalon is nagyok a költségek, sok magyar kényszerülne külföldre. Ez cinizmus a kormány részéről” – idézte Enyedi Zsolt rektorhelyettest az Index.

Az egyetem vezetői arra is emlékeztettek, éppen most kapott 10 millió eurós támogatást a Magyar Tudományos Akadémiával közös kutatási pályázatuk, ami mindennél jobban mutatja, hogy ők elkötelezettek a magyarországi munka mellett.

A kormány 2017 tavaszán módosította úgy a felsőoktatási törvényt, hogy külföldi egyetemek csak akkor működhessenek Magyarországon, ha anyaországukban is van akkreditált képzésük. A CEU azóta teljesítette ezt a feltételt, a kormány ennek ellenére nem hajlandó aláírni az erről szóló egyezményt.