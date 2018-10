Figyelem! Az utolsó lehetőségek egyike az óraátállításra?

A téli időszámításra október 28-án hajnalban kell felkészülnünk, mégpedig a szokásos óraátállítással. Hajnali 3-ról 2-ra kell visszaállítani az óramutatókat. Már ha egyáltalán kell óramutatókkal foglalatoskodnunk ebben a digitalizált világban.

Az biztos, hogy ebben az évben ez lesz az utolsó óraátállítás, hiszen október 28-án hajnalban a nyáriról átállunk a téli időszámításra, és hajnali 3-ról 2-re állítjuk vissza az óramutatókat, vagy ahogy szoktuk mondani, „egy órával tovább alhatunk”.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a nyilvános konzultáció eredményeire hivatkozva bejelentette még augusztus végén, hogy javasolni fogja 2019-től az évszakokhoz kötött óraátállítás eltörlését.

