Félmilliós kárt okozott a limuzinban az agresszív biciklis – videó

Döbbenetes felvételt tett közzé a Sun című brit lap egy londoni biciklis és egy limuzinsofőr konfliktusáról, amelyben jelenleg az utóbbi áll vesztésre. A vágott felvételen már csak azt látjuk, ahogy egy biciklista fenyegetően beszél egy öltönyös férfival, aki egy 56 ezer fontos (20 millió forint) Mercedes V-osztályú kisbuszt vezet. A vita végén a kerékpáros felemeli a biciklijét, majd idegesen megüti vele a Mercedest, aztán mint aki jól végezte dolgát, kereket old, miközben a sofőr a rendőrséget hívja.

