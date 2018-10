Sztrájkolni is készek a METRO és az Auchan dolgozói

Két nagy bolthálózatnál is sztrájk lehet, miután felmondta velük kötött megállapodását a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete – számolt be az RTL Híradó. Ezek a dolgozók most legalább havi 210 ezer forintos alapfizetést követelnek, ami a többi kereskedelmi láncnál szerintük már általános.

A KSH legutolsó, júliusi adatai szerint havi bruttó 218 ezer forintra rúgott a magyar boltok fizikai dolgozóinak átlagbére. A kisebb élelmiszerboltokban alig több mint 182 ezret, a nagyobbakban viszont 314 ezret kerestek ugyanabban a munkakörben átlagosan az emberek.

A nagy bolthálózatok a pótlékokon és a béreken kívüli juttatásokon felül 210 ezer forint alapbért fizetnek általában a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint. Azt mondják, a METRO-nál és az Auchannál kevesebbet adnak ennél, most ezért mondták fel velük a megállapodást. Bérfelzárkóztatást, sőt további emelést követelnek, különben sztrájkba lépnek.

A nagyvárosoktól távoli kisboltok eladói nem számíthatnak nagy bérfejlesztésre, az ő fizetésük jövőre legfeljebb megközelítheti a havi bruttó 200 ezret, a munkaadók érdekképviselete szerint, hiába követelnek kétszámjegyű minimálbéremelést a szakszervezetek.