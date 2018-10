Patkányok leptek el egy budapesti játszóteret

A játszótéren a gyerekek között szaladgálnak a patkányok a IX. kerületi József Attila lakótelepen – számolt be az ATV Híradója. A környéken élők szerint 10-15 centis patkányokkal is lehet találkozni.

Az irtást végző cég elismerte, hogy valóban megnőtt a rágcsálók száma, most nagyjából másfélszer annyi egyed van, mint egy évvel ezelőtt, de – állításuk szerint – megbirkóznak a feladattal.

A Kártevőirtók Országos Szövetségének elnöke szerint a patkányirtásra kiírt közbeszerzési pályázat nyertesének még nincs kellő budapesti helyismerete. A főpolgármesteri hivatal szerint azonban az új cég minden feltételnek megfelelt.