Most megmondjuk, mikor lesz pontosan a 2018-as őszi szünet

Az őszi szünet október 27-től (szombat) egészen november 4-ig (vasárnap) tart, így az október 20-23-i hosszú hétvégét, vagy négynapos pihenőt követően csupán 3 napig kell kibírni az iskolapadban. A szülők erre a hétre időzítsék az őszi szabadnapokat, lehet szabadban kirándulni, fesztiválozni, bár a hőmérséklet már igazi őszi, de felöltözve bátran nekivághatunk.

A hivatalos kiírás szerint az őszi szünet október 29-november 2. között lesz, persze érdemes belevenni az előtte és utána lévő hétvégéket is, így az 5 napos szünetet máris feltornáztuk 9 naposra. Mennyivel jobban is hangzik, mindjárt beindulhat a fantáziánk, mi mindent kezdhetünk 9 teljes nappal. Feltéve persze, hogy a gyerekek nem kaptak rengeteg házit és tanulnivalót az őszi szünetre, mert akkor sajnos egy-két napot le kell csippenteni a lazulósakból.

