Leugrott az emeletről egy férfi a londoni bevásárlóközpontban, egy arra járó nőre zuhant

Különös baleset történt szerda délután a londoni Westfield bevásárlóközpontban: a hírek szerint egy fiatal férfi – egyelőre tisztázatlan körülmények között – leugrott az épület harmadik emeletéről a másodikra, ahol egy arra járó nőre zuhant. A nő a beszámolók szerint maradandó károsodást szenvedett, a 24 éves férfit pedig – akit szintén kórházban kezelnek – súlyos testi sértés és gondatlan veszélyeztetés gyanújával letartóztatták.

Egyelőre semmilyen hivatalos magyarázat nincs arra, hogy a férfi hogyan zuhant rá a nőre, de helyszíni beszámolók szerint nekifutásból átugrott a harmadik emelet korlátján. A férfi nem üvöltött, semmilyen hangot nem adott ki, amikor ugrott. Azt sem tudni, hogy öngyilkossági kísérletről van-e szó.

A bevásárlóközpont szóvivője rendkívül sajnálatosnak nevezte az esetet, és együttérzéséről biztosította a megsérült nőt és családját.

A helyszínről több kép és videó is felkerült a közösségi oldalakra.

Two found unconscious at #westfieldlondon Stratford, Area of shopping mall cordoned off. pic.twitter.com/jWUCv6iDGo

When I am Westfield something always happens... Someone fell from the 2nd/3rd floor. pic.twitter.com/lJCXickyZF