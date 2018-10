Meglepően sok magyar bízik az állami nyugdíjban

Csak a magyarok 53 százalékát tölti el aggodalommal az állami nyugdíjak értékének csökkenése – ez derül ki az Aegon idei nyugdíjfelkészültségi kutatásából, amelyről a Világgazdaság írt.

A felmérés során megkérdezettek 67 százaléka szerint a jövő nyugdíjasai rosszabb helyzetben lesznek, mint a mostaniak. Ennél is pesszimistábbak maguk a nyugdíjasok: az ő körükben ugyanez az arány 75 százalék. A többség (57 százalék) továbbra is az állami nyugdíjakban bízik. Akkor is, ha ezek értéke véleményük szerint csökkenni fog.

Az Aegon nyugdíjfelkészültségi szintet mérő indexénél a 8 és 10 közötti pontszám magas, a 6 és 7,9 közötti érték közepes, a 6-nál kevesebb pedig alacsony felkészültséget mutat. Az 5,3-es magyar átlag alulról a harmadik legalacsonyabb a rangsorban. Csak Spanyolországban és Japánban rosszabb valamivel a helyzet, mint nálunk.

Az alacsony nyugdíjfelkészültséget jelzi, hogy nálunk a legtöbben (a válaszadók 41 százaléka) az állami nyugdíjak értékállóságának megtartását vélik helyes intézkedésnek a problémák kezelésére. Ennek érdekében adóemelést is támogatnának, miközben világszerte a megkérdezetteknek csak a 34 százaléka ért egyet ezzel a megközelítéssel.

A nemzetközi átlagnál alacsonyabb nálunk a megtakarítás szintje is: tízből csak hárman (31 százalék) tartják magukat rendszeres megtakarítónak, míg világszerte ez az arány 39 százalék.