Pokolgép robbant a Krím félsziget egyik iskolájában, többen meghaltak

Robbanás történt szerdán a Krím félszigeten lévő Kercs városának műszaki szakiskolájában, az első információk alapján tízen életüket vesztették, és mintegy ötvenen megsebesültek – írja az MTI.

Az orosz Nemzeti Terrorelhárító Bizottság közlése szerint ismeretlen eredetű robbanószerkezet lépett működésbe a tanintézményben. Az orosz nemzeti gárda parancsnokának első helyettese, Szergej Melikov a TASZSZ hírügynökséggel közölte, hogy házi készítésű pokolgép robbant fel.

Az első hírek még arról szóltak, hogy gázrobbanás történt az oktatási intézmény étkezdéjében. Később Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy fogalmazott, hogy a robbanás egyik okaként a terrorcselekmény lehetőségét is vizsgálják.

Egy helyi hírportál beszámolója szerint a helyszínre több mentőautó is kiérkezett, de annyi a sebesült, hogy nem tudják mindet elvinni, ezért a tömegközlekedés buszait is bevonták.

Explosion kills 10, injures up to 50 in a college in #Kerch , occupied #Crimea . Russia's Anti-Terrorism Committee says a bomb was set off https://t.co/F2IKm5SP4P pic.twitter.com/ZpN8FaC3gF

A helyszínre kivonultak a rendőrség, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a katasztrófavédelem, valamint a gázszolgáltató vészhelyzet-elhárítással foglalkozó szakemberei is. A környékre kétszáz katonát is kivezényeltek.

An explosion took place in a college in the Crimean city of Kerch. #Crimea's so-called authorities report 10 people to have been killed and 50 injured. Locals reportedly heard gunshots inside the college before the explosion. pic.twitter.com/sWuN3diLEu