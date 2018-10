Hajléktalantörvény: kutyák ezrei kerülhetnek a sintértelepekre

Az új hajléktalantörvény miatt hétfőtől szabálysértés utcán élni, ám a rendelkezés más változást is hozhat. Országszerte több ezer kutya kerülhet az amúgy is túlterhelt sintértelepekre, ha a hajléktalanokat a szállókra kényszerítik, előállítják vagy börtönbe zárják őket – írja az Infostart.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke szerint az önkormányzatok feladata, hogy gondoskodjanak ezekről az állatokról, de arra kérik az állatvédőket, hogy segítsenek a településeknek.

További gond lehet, ha nincs chip a kutyákban, ilyenkor ugyanis 14 nap után legálisan el is altathatják az állatokat. A hajléktalanok is tarthatnak kutyák, de rájuk is ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint másokra. A chip pedig valószínűleg nem olyan gyakori a hajléktalanok kutyáiban. De gondoskodniuk kell a féregtelenítésről és megfelelő körülményekről is.

Az viszont egyelőre nem világos, hogy a hajléktalanok visszakaphatják-e a kutyájukat, feltéve ha addig nem adják örökbe vagy altatják el az állatokat.