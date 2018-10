Váratlanul tették ki a Csörögi Tanodába járó gyerekeket a művelődési házból

Milyen épületben voltatok és miért kellett elhagyni?

A 2010-es évek elején egy közösségépítő programot hoztunk Csörögre. A községben már akkor is jelenlévő drog problémáját jártuk körül, és a tanoda ötlete először mint drogprevenciós lehetőség vetődött fel. Ehhez biztosított helyet a polgármester és a képviselőtestület a település művelődési házában.

A következő választásokon azonban nem választották újra a polgármestert és az alpolgármestert. Az új vezetés pedig nem szívesen vette, hogy ott vagyunk a művelődési ház könyvtártermében, így egyik pillanatról a másikra kitettek bennünket. Rendteremtésre hivatkoztak. Egy biztos, nem érezték úgy, hogy olyan tevékenységet végzünk, ami a település számára is hasznos. Remélem, ez mára már megváltozott… A polgármester asszonnyal egyébként azóta rendeződött a kapcsolat, ami örömteli, hiszen a gyerekek, családok érdekében fontos, hogy tudjunk együttműködni.

Hogyan lett új épület végül a tanoda működéséhez?

Öröm volt az ürömben, hogy egy roma család átmenetileg befogadott minket. Ebből a családból több gyerek is járt a foglalkozásainkra. Ez nemcsak a túlélés lehetőségét adta meg, hanem hitet is adott, hogy értelme van az erőfeszítéseinknek. Mi nem iskola vagyunk, hanem tanoda. Ez azt jelenti, hogy iskola után – önkéntes alapon – járnak hozzánk a gyerekek. Tanulási készségeket fejlesztő foglalkozásokon, szabadidős tevékenységeken vesznek részt. Alapvető célunk a hátránykompenzáció és az esélyteremtés, hiszen ezek a gyerekek a családi háttér nehézségei és a többségi társadalom előítéletessége miatt jelentős hátránnyal indulnak.

A Badur Alapítvánnyal már előtte is volt kapcsolatunk, egy kertprogramot támogattak, aminek a célja a konyhakerti munkák megszerettetése volt a roma gyerekekkel és szülőkkel. A művelődési házból való eltávolításunk idején folyamatosan találkoztunk az alapítvány képviselőivel, mert éppen egy sajtműhely létrehozásán dolgoztunk közösen. A kialakult krízishelyzetben így meg tudtuk keresni őket, a segítségüket tudtuk kérni. A sajtprojekt helyett a ház megvétele valósult meg. Ez fontosabb volt, hiszen itt a létünkről volt szó.

Milyen állapotban van a ház? Hogy viselték a gyerekek a helyszínváltást?

A ház, amiben 2015 óta vagyunk, egy 70 m2 alapterületű családi ház, ami alkalmasabb foglalkozások tartására, mint a művelődési házban lévő két helyiség volt. A gyerekek összehasonlíthatatlanul jobban szeretik, a sajátjuknak érzik. Az is előny, hogy a cigánysoron van, hiszen közelebb vagyunk a családokhoz, jobban belelátunk az életükbe.

Ma már sokkal többen járnak hozzánk, mint annak idején. Egy foglalkozáson harmincan, negyvenen is vagyunk. A gyerekek életkora különböző: elsőstől kilencedikesig mindenki megtalálható. Csak hát az a baj, hogy öt csoport zsúfolódik össze két szobában. Az ünnepeinken, így például karácsonykor, amikor a szülők is jelen vannak, elviselhetetlenül nagy a tömeg.

Mi lenne a tényleges segítség?

A három év alatt összegyűlt SZJA 1%-ból és a Badur Alapítvány, valamint a Consulthink Solutions Kft., és más magánszemélyek adományai segítségével nekiláttunk a tetőtér beépítésének. Az Adjukössze oldalon is sikeres gyűjtést folytatunk, de mivel ez az első online gyűjtésünk, így az oldal üzemeltetői azt javasolták, hogy maximum 400 ezer Ft-os összeget jelöljünk meg célként. Ennél több pénz gyűlt össze, amit ezúton is köszönünk. Jelenleg 559 ezernél tartunk, de még 400 ezer Ft hiányzik a tetőtér beépítéséhez valójában szükséges teljes összegből. De nem feltétlenül pénz formájában lehet minket támogatni, hanem akár úgy is, hogy valaki segít kifesteni, berendezni a tetőteret – minden segítséget előre is köszönünk!

Ha segíteni szeretnél, látogass el az Adjukössze oldalra vagy keresd a Csörögi Tanodát!