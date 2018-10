Meghalt a Microsoft egyik alapítója

Meghalt Paul Allen, a Microsoft informatikai óriáscég egykori társalapítója – jelentette be hétfőn este Allen befektetési vállalata. A 65 éves milliárdos a szülővárosában, Seattle-ben hunyt el hétfőn a rákbetegségével összefüggő komplikációk következtében.

Paul Allen és Bill Gates, a Microsoft másik alapítója gyermekkori barátok voltak, és 1975-ben alapították meg a Microsoftot, a vállalat elnevezése Allentől származott.

Allen 1982-ben súlyos betegség miatt megvált a Microsofttól, 2000-ben pedig a cég igazgatótanácsi tagságáról is lemondott. Közben Vulcan néven befektetési vállalatot hozott létre, megvásárolt két labdarúgócsapatot és egy kosárlabdaklubot, valamint létrehozott három kutatóintézetet is. Az egyik intézet agykutatással, a másik sejtkutatással, a harmadik pedig a mesterséges intelligenciával összefüggő kutatásokkal foglalkozik.

Az üzletember a Forbes magazin idei listáján a 44. leggazdagabb milliárdos volt, 21,7 milliárd dolláros (mintegy 6000 milliárd forint) vagyonnal. Ebből rengeteget költött jótékony célokra.

Paul Allennél először 1983-ban állapítottak meg Hodgkin-limfómát. Később, 2009-ben non-Hodgkin limfómával kezelték, pár nappal ezelőtt pedig nyilvánosságra hozta, hogy betegsége kiújult.

Bill Gates hétfőn este közleményben fejezte ki gyászát:

A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella szintén közleményben méltatta az elhunytat. „Nyugalmat árasztó és állhatatos” embernek nevezte őt, aki „mágikus termékeket, megoldásokat és intézményeket hívott életre, és ezzel megváltoztatta a világot”.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója az iparág úttörőjeként és a világ jobbá tételéért dolgozó emberként méltatta Twitter-bejegyzésében Paul Allent.

Our industry has lost a pioneer and our world has lost a force for good. We send our deepest condolences to Paul’s friends, the Allen family and everyone at Microsoft.