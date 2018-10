Enyhítenek a Dózsa György úti gázoló házi őrizetén

Enyhébb bűnügyi felügyeletet és 7,5 millió forintos óvadékot állapított meg a Dózsa György úti gázoló ügyében a Budai Központi Kerületi Bíróság

Az M. R. ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyben, ha a végzés véglegessé válik, az óvadékot 3 hónapon belül lehet befizetni.

Ezt követően a gyanúsított Budapest és Pest megye közigazgatási területét csak külön engedéllyel hagyhatja el, lakó-, illetve tartózkodási helyét engedély nélkül nem változtathatja meg. A bűnügyi felügyelet szabályainak betartását és a terhelt mozgását továbbra is nyomkövetővel kell ellenőrizni.

A bíróság végzése szerint M. R. továbbra is megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2015-ben Budapesten, az Andrássy úton közúti veszélyeztetést követett el egy kerékpáros sérelmére, akit ezt követően még bántalmazott is.

Majd 2017. május 15-én szintén Budapesten, a Dózsa György úton a megengedett sebességet jelentősen meghaladva összeütközött egy szabálytalanul elé beforduló másik gépjárművel.

A baleset következtében két ember vesztette életét, többen pedig súlyosan megsérültek. Az is megállapítható, hogy a halálos baleset okozását megelőzően M. R. kábítószert fogyasztott – írta a törvényszék –, megjegyezve: „bár ez a vezetési képességére nem volt kihatással”.

A gyanúsított védője 5 millió forint óvadék ellenében kérte a gyanúsított bűnügyi felügyeletének megszüntetését, illetve enyhébb magatartási szabályok alkalmazását.

A végzés szerint a gyanúsított a korábbi bűncselekmény miatti gyanúsítotti kihallgatását követően a gyanú szerinti újabb bűncselekményt követett el, és fennáll a bűnismétlés veszélye is, amely továbbra is olyan mértékű, hogy a kényszerintézkedés céljának elérésére enyhébb magatartási szabály előírása önmagában nem elegendő. Megjegyzik azt is, hogy M. R. csaknem 14 hónapja van viszonylagosan szigorú kényszerintézkedés hatálya alatt, és az utóbbi hónapokban nem szegte meg a szabályokat.

A bíróság szerint „a vállaltnál magasabb összegű, a gyanúsított személyi és vagyoni helyzetével arányos mértékű óvadék alkalmazása esetén a magatartási szabályok enyhíthetőek”. Ám ha megszegi a szabályokat, bírsággal, de akár letartóztatással is sújtható.

A végzés nem végleges.