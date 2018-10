Padlón aludt a Ryanair személyzete, nem jutott nekik szabad szoba – fotó

Egészen egyedi fénykép járja be épp az internetet néhány földön alvó Ryanair-munkatársról, akik a malagai repülőtéren számukra fenntartott iroda padlóján próbálnak aludni. A kép néhány napja készült, amikor az Ibériai-félszigeten több járatot is törölni kellett ítéletidő miatt.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj