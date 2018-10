Ma van az ölelés világnapja?

Ha a keresőbe beírjuk az „ölelés világnapját”, 4-5 dátumot dob ki, amikor is megtarthatjuk ezt a jeles napot gond nélkül. Ebből az egyik október 15-e, emlékezzünk hát meg arról, miért is fontos az ölelés.

Sokan még az ölelés világnapján sem hiszik el, hogy az újszülött korától ölelgetett babából kiegyensúlyozottabb felnőtt válhat. Az ölelés nem egyenlő az elkényeztetéssel, mégis sok „kedves” rokon figyelmezteti az újdonsült anyukát a túlzott ringatás vagy ölelés „veszélyeire”: szerintük ugyanis elkapatják így a kisbabát. Ezt a tévhitet szerencsére több tanulmány is cáfolta már, így nyugodtan tarthatunk akár mindennap ölelésvilágnapot imádott gyerekeinkkel.

Bár a világhírű kutyaszakértő, Cesar Millan szerint az állatainkat, kutyáinkat nem szabad emberi tulajdonságokkal és érzésekkel felruháznunk, mert akkor félrenevelhetjük őket, az tutira nem árt, ha velük is megrendezzük az ölelés világnapját. Akinek van tehát a környezetében szőrös állata, ölelgesse meg ezen a napon (is), biztosan jót fog tenni embernek, állatnak egyaránt.

Az ölelés világnapján azonban azt is tudnunk kell, hogy csak azt ölelhetjük meg, aki erre nyitott. A ráerőszakolt ölelésnél kellemetlenebb szitu kevés van, ha felnőttekről van szó. Ha gyerekről, még rosszabb a helyzet, hiszen azzal, hogy távoli, ritkán látott rokonokat ölelgettetünk vele, azt sugalljuk neki, hogy felnőtt utasítására számára kábé ismeretlen emberek fizikai közeledését is tűrnie kell.

