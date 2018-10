„Pár méteren múlt, hogy ez legyen a repülés történetének legnagyobb katasztrófája”

Csak hajszál híján sikerült elkerülni egy különösen súlyos légi katasztrófát tavaly a San Franciscó-i repülőterén, miután az Air Canada pilótái tévedésből egy olyan gurulóúton akartak leszállni, ahol négy menetrend szerinti gép várakozott felszállására – közölték az incidens vizsgálatát végzők helyi idő szerint pénteken kiadott zárójelentésükben. Az amerikai szövetségi közlekedésbiztonsági hivatal (NTSB) vezetője, Bruce Landsberg a jegyzőkönyvben azt írta: „Csak néhány méteren múlott, hogy nem ez lett a repülés történetének legsúlyosabb katasztrófája.”

A jelentés szerint az Air Canada Airbus A320 típusú repülőgépe 140 emberrel a fedélzetén 2017. július 7-én röviddel éjfél előtt engedélyt kapott arra, hogy leszálljon a San Franciscó-i repülőtér jobb oldali 28-as leszállópályáján, a pilóták azonban ehelyett a bal oldali 28-as leszállópályával párhuzamos C gurulóútra irányították a gépet, ahol négy menetrend szerinti járat várakozott a felszállásra.

„A gép a talaj feletti 30 méteres magasságra ereszkedett le, és átrepült a gurulóúton álló első gép felett. A legénység ekkor ismét gázt adott, a repülő lesüllyedt mintegy 20 méteres magasságra, épphogy átrepült a második gép felett, majd újra a levegőbe emelkedett” – fejtette ki az NTSB-stáb, hozzátéve, hogy a gép 135 utasa és ötfős legénysége nem sérült meg.

A kapitány, aki korábban keveset használta éjszaka ezt a repülőteret, maga is beismerte, hogy összetévesztette a két 28-as leszállópályát és a C gurulóutat. A félreértést a pilóta és az irányítótorony közötti kommunikációról készült felvétel is megerősíti, amelyen hallható, hogy az irányítótorony engedélyt ad a landolásra a jobb 28-as leszállópályán, a pilóta pedig jelzi, hogy vette az üzenetet, majd megszólal egy férfihang – valószínűleg az egyik várakozó gép pilótájáé –: „Ez meg hová megy? Rajta van a gurulóúton!” Az irányítótorony ezután terelte át a gépet a helyes leszállópályára.

Kiemelt kép: az Air Canada egyik Airbus A320-as gépe. Fotó: Profimedia