Kiderült, kié a Dunában talált autóroncs – és talán az is, kinek a maradványait találták meg benne

Néhány nappal ezelőtt autóroncsot találtak a Dunában Dunakeszinél, a Rév utcától 100-200 méterre. A járműbe egy csónak vontatókötele akadt bele, a tulajdonos azonnal értesítette a rendőrséget. A roncsban emberi csontokat is találtak, a helyszínelők pedig megállapították, hogy a jármű hosszú évek óta a Dunában lehetett.

A Blikk információi szerint most kiderült, kié volt az autó, és talán az is, kinek a maradványait találták meg benne. Az eltűnt autó egy középkorú nőé, aki hét évvel ezelőtt, 2011-ben jelentette be a jármű és fia eltűnését. Az autót azonosították, azt azonban még nem tudni, hogy a fiatalemberé-e az autóban talált koponya és combcsont.

A környéken sokan hallottak a férfi eltűnéséről, bár a lapnak azt mondták, az édesanya nem szívesen beszélt a dologról.

Azt hiszem, attól rettegett, hogy a fia rossz társaságba keveredett, és mindvégig bízott benne, hogy egyszer majd csak hazaállít. Ha kiderül, hogy meghalt, az borzasztó lehet az édesanyának, de idővel megnyugszik, és megszűnik a rettenetes bizonytalanság, amivel hét éve kénytelen együtt élni

– mondta a nő egyik korábbi munkatársa.

Az egyik helybéli azt is felidézte, hogy évekkel korábban elterjedt a hír, miszerint egy fiatal férfi belehajtott a Dunába, de az autót nem találták meg a hatóságok. Véleménye szerint ez ugyanaz az autó lehet.