Nem hisznek a rendőrök a megerőszakolt ceglédi kislány szüleinek

A héten nagy port kavart a hír, miszerint Cegléden megerőszakoltak egy 4 éves kislányt. A gyermeket szülei vitték kórházba, ahol kiderült, hogy eltört a combcsontja és valaki szexuálisan is bántalmazta. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

A napokban a kislány édesapja azt nyilatkozta, szerinte kizárt, hogy bárki megerőszakolta volna a 4 éves gyereket. Elmondása szerint azért vitték őt kórházba, mert egy 500 kilós súly esett a gyermekre – szerinte ettől keletkezhettek a sérülései. A Bors most megszólaltatta a család egyik ismerősét is, aki szerint a rendőrök már a helyszínelés során kétségbe vonták, hogy a súly okozhatta a kislány sérüléseit.

A lap több nőgyógyászt is megkérdezett, akik egybehangzóan állítják, hogy a nemi erőszak okozta sérüléseket nem lehet összetéveszteni egy ilyen súlytól szerzett roncsolódásokkal.

A súly okozhat a testben traumát, törést, más sérüléseket, de a nemi erőszak a nemi szerven olyan elváltozásokat idéz elő, hogy azt egyértelműen meg lehet állapítani az orvosi vizsgálat során

– idézi a lap az egyik név nélkül nyilatkozó gyermeknőgyógyászt.

A kislányt a lap információi szerint egy fővárosi kórházban ápolják. Többször is meg kellett műteni. A nőgyógyászati vizsgálatot már elvégezték, most egy pszichológus fog elbeszélgetni a kislánnyal. A rendőrség továbbra is ismeretlen tettes ellen nyomoz nemi erőszak gyanúja miatt, teljes hírzárlat mellett.