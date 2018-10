A következő 48 órában világszerte leállhat az internet. Az Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) nevű amerikai amerikai nonprofit szervezet a web története során most először változtatta meg az ún. Domain Name System (DNS) legfőbb titkosítási kulcsát – írja az RT hírügynökség jelentése alapján a HVG.hu.

A DNS – más néven tartománynévrendszer – teszi lehetővé, hogy internetezéskor értelmetlen számsorok helyett webcímeket írhassunk a számítógépünk böngészőjébe. A 2010-ben bevezetett titkosítási kulcs frissítést október 11-én, magyar idő szerint 18 órakor végezték el.

Eldar Murtazin, a Mobile Research Group elemzője szerint a kulcs megváltoztatását követő 48 órában világszerte akadozhat az internetelérés. A szakember szerint ez lassabb oldalbetöltődésekkel járhat, és olyanok is lesznek, akik egy időre hálózat nélkül maradnak.

Az ICANN több előzetes tesztet is végrehajtott, melyek azt mutatták, komolyabb gondok csak a felhasználók nagyon kis részénél adódhatnak majd.