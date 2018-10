Botrány: náci karlendítéssel „viccelődött” egy csapat tinilány Auschwitzban

Botrányos fotó kering az interneten: az auschwitzi haláltáborban készült képen három tinédzser lány látható náci karlendítésre emelt kézzel. A lengyel sajtó szerint a lányok az Instagramon is megosztották a képet, de aztán gyorsan törölték is onnan.

A The Sun azt írja, hogy a fotóról az Auschwitz-Birkenau Emlékmúzeum illetékesei is tudomást szereztek, akik az illetékes államügyészhez fordultak az ügyben. A fényképet a Racist and Xenophobic Behaviour Monitoring Centre nevű antirasszista szervezet is megosztotta a Facebookon. „A lányok »csínytevése« is bizonyítja, milyen nagy szükség lenne arra, hogy a holokauszt és a totalitárius rezsimek borzalmaival az iskolai oktatás keretében is foglalkozzanak, különösen most, hogy egyre erősödik az antiszemitizmus Lengyelországban” – írták.

A híradások szerint a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy azonosítsák a képen szereplő lányokat. Nem ez volt az első eset, amikor az auschwitzi emlékhely látogatói durva kegyeletsértésre ragadtatták magukat. 2017-ben svéd tinédzsereket videóztak le, akik hasonlóan megengedhetetlen módon viselkedtek.