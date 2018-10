Megkapta a laboreredményeit az injekciós tűvel megszúrt nő

Jó hírt kapott a 44 éves Rosta Anita, aki tegnap végre kézhez kaphatta a laboreredményét, miután szeptember közepén injekciós tűvel combon szúrta egy fiatal férfi az 1-es villamoson: szerencsére nem fertőződött meg – tudósít a Blikk.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a vizsgálatok eredménye negatív lett, de biztos vagyok benne, hogy ez még nem egy lefutott meccs a részemről” – mondta a nő, hozzátéve, hogy a támadás óta eltelt idő lelkileg és anyagilag is megterhelő volt a számára. „Az eredmény nem egy varázspálca, hogy a megpróbáltatásoknak csak úgy vége szakad, hiszen az elmúlt egy hónapot senki sem tudja visszaadni nekem. Rengeteget költöttem orvosokra, gyógyszerekre, ráadásul lelkileg is borzasztóan megviseltek a történtek. Nem érzem magam biztonságban, hiszen nehéz felszállni a buszra, villamosra, főleg, ha tele van” – mondta a lapnak.



Mi is megírtuk, hogy néhány héttel ezelőtt egy fiatal férfi szállt fel a villamosra a Kacsóh Pongrác úti megállóban, aki a nő szerint elég furcsa állapotban volt. Pár perccel később egy kis szúrást érzett a combján, ám akkor még fel sem fogta, mi történt vele. A rendőrség eljárást indított az ügyben, végül a polgárőrök segítségével sikerült elfogni a tettest. A 29 éves S. Kálmán szabadlábon védekezhet.