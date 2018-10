Újabb átverés terjed a Facebookon – figyelmeztettek a közösségi oldal üzemeltetői. A hírek szerint a Messengeren keresztül érkezhet meg egy olyan üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy ismeretlenek klónozták a profilunkat. A levél arra bátorítja a felhasználókat, hogy küldjék tovább ők is az üzenetet, hogy minél több ember értesüljön a dologról – írja a Daily Mail.

A Facebook közleménye szerint az utóbbi időben nem nőtt a profilklónozással kapcsolatos bejelentések száma, szerintük egy klasszikus lánclevélről van szó, aminek nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Kiemelték, hogy a levél semmilyen vírust nem tartalmaz, de jobb, ha kitöröljük, ha esetleg mi is megkapnánk.

Az angol nyelvű üzente szövege a következő:

Hi….I actually got another friend request from you yesterday…which I ignored so you may want to check your account. Hold your finger on the message until the forward button appears…then hit forward and all the people you want to forward too….I had to do the people individually. Good Luck!