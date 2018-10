Az egekbe szökhetnek az üzemanyagárak

Az Irán elleni gazdasági szankciók, az OPEC hibás stratégiája és az egyre erősödő globális kereslet miatt száz dollár fölé emelkedhet az olaj hordónkénti ára – írja a Portfolió.hu.



Mindez sajnos azt is jelenti, hogy az idén új csúcsokra emelkedhetnek az üzemanyagárak. A Brent olaj drágulása már most is érezteti a hatását: egyetlen hét alatt tíz-tizenkét forinttal emelkedtek az árak a benzinkutaknál, és ha a piaci várakozások beigazolódnak, további drágulás jöhet.

Az eddigi abszolút rekord benzin esetében 451, a gázolajárnál 449 forint volt országos átlagban – ha az olajár idén eléri a 100 dolláros szintet, úgy a magyarországi üzemanyagárak megközelíthetik vagy meg is haladhatják az eddigi csúcsértékeket – írja a lap.

A benzin esetében az olaj egyszázalékos drágulása közel 0,45 százalékos áremelkedést okoz, mivel egy liter benzin hazai árának az olajárral összefüggő rész nagyjából negyvenöt százalékát tesz ki. Ha a jelenlegi 84-85 dollárról száz dollárig emelkedne a Brent árfolyama, a hazai üzemanyagárak kilenc-tíz százalékkal drágulnának tovább, vagyis a benzinár 440, a dízel ára 460 forint körüli szintre emelkedne.