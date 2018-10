„Leírhatatlanul szeretlek” – férjének üzent utolsó Facebook-bejegyzésében a limuzinbaleset áldozata

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, szombaton 20-an életüket vesztették egy autóbalesetben, amikor egy bérelt limuzin lesodródott az úttestről, és egy szupermarket parkolójába csapódott a New York állambeli Schoharie-ben.

Az autóban ülők az egyik utas, a friss házas Amy Steenburg 30. születésnapját ünnepelték volna. Az autóban utazott még a lány férje, három nővére és az ő férjeik is. Az ütközésben a limuzin mind a 18 utasa életét vesztette, valamint két járókelő is. A hírek szerint 2009 óta nem történt ennél súlyosabb autóbaleset az Egyesült Államokban.

A The Sun most arról számolt be, hogy a születésnapos Amy Steenburg utolsó Facebook-bejegyzése egy szerelmes üzenet volt férjének, akivel augusztusban házasodtak össze.

Csak azt akartam mondani neked, Axel Steenburg, hogy leírhatatlanul szeretlek. (…) Köszönöm, hogy ilyen kedves és szerető vagy!

– olvasható a bejegyzésben, amely alá szombat óta több száz együttérző hozzászólás érkezett.

Az elhunyt nővérek nagynénje a New York Postnak így nyilatkozott:

Az egyikük most házasodott meg, az új férje meglepetés születésnapi bulit szervezett neki, éppen oda tartottak. Gyönyörű lányok voltak, tele élettel. Az egész életük előttük állt. Az egyiküknek két gyereke is volt, egy másikuknak egy. Öt unokahúgom volt, most négyen halottak. A testvérem és a felesége összeomlottak. Nem is tudom, hogyan írjam le. Nem lehet ép ésszel felfogni egy ilyen tragédiát.

A társaság eredetileg állítólag egy kisbuszt bérelt, ami az utolsó pillanatban lerobbant. Ekkor bérelték ki a limuzint, amellyel végül karamboloztak. A Washington Post úgy tudja, az egyik lány mindössze 20 perccel a baleset előtt SMS-ben azt írta a nővérének, hogy az autó „borzalmas állapotban” van.

Az egyik áldozat, Abigail Jackson két árván maradt gyereke megsegítésére gyűjtést szerveznek a GoFundMe nevű közösségi finanszírozási oldalon.

A rendőrség egyelőre vizsgálja a baleset körülményeit.